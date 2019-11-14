 
مباشر
عاجل
أردوغان: لا يمكن أن تتخلى تركيا عن منظومات "إس-400" الروسية لصالح "باتريوت" الأمريكية

مصر.. مرتضى منصور يرد على فيديو مسيء له في "فيسبوك"

مجتمع

مصر.. مرتضى منصور يرد على فيديو مسيء له في
Reuters
مرتضى منصور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpym

علق المحامي المصري مرتضى منصور رئيس الزمالك على اختفائه عن الساحة الرياضية في الأيام الماضية، قائلا: أنا مش مختفي، أنا موجود، ومن يسيء لي سيعاقب بالقانون.

إقرأ المزيد
مرتضى منصور يهدد رئيس الأهلي المصري بفضيحة أخلاقية
مرتضى منصور يهدد رئيس الأهلي المصري بفضيحة أخلاقية

وأضاف منصور في تصريحات صحفية: "أنا شريف، ومجلسي شريف، ولم نحصل على ساعات من تركي آل الشيخ".

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا".

ووجه مرتضى رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي إلميريا الإسباني، طالبه فيها بالكشف عن تلقيه منه هدايا أم لا، وأضاف أنه شخصيا لم يحصل على أي شيء.

وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يرد على تركي آل الشيخ حفاظا على العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو من أفسد تلك العلاقات.

وطالت رئيس الزمالك اتهامات كثيرة خلال الفترة الماضية، منها فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتهمه بأعمال منافية للآداب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا