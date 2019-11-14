مصر.. مرتضى منصور يرد على فيديو مسيء له في "فيسبوك"

علق المحامي المصري مرتضى منصور رئيس الزمالك على اختفائه عن الساحة الرياضية في الأيام الماضية، قائلا: أنا مش مختفي، أنا موجود، ومن يسيء لي سيعاقب بالقانون.

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وأضاف منصور في تصريحات صحفية: "أنا شريف، ومجلسي شريف، ولم نحصل على ساعات من تركي آل الشيخ".

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا".

ووجه مرتضى رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي إلميريا الإسباني، طالبه فيها بالكشف عن تلقيه منه هدايا أم لا، وأضاف أنه شخصيا لم يحصل على أي شيء.

وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يرد على تركي آل الشيخ حفاظا على العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو من أفسد تلك العلاقات.

وطالت رئيس الزمالك اتهامات كثيرة خلال الفترة الماضية، منها فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتهمه بأعمال منافية للآداب.

المصدر: وكالات