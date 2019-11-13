إحصائية سعودية: الأرامل والمطلقون في نهاية القائمة

أظهرت إحصائية سعودية أن الأرامل أقل فئة تمارس الرياضة في المملكة، فيما يتصدر المتزوجون الترتيب بنسبة 50.35 %.

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وتوصل مسح خاص بصحة الأسرة لعام 2018 قامت به هيئة الإحصاء مؤخرا إلى أن "30.40 % من المتزوجين السعوديين يمارسون الرياضة، وبلغت نسبة الذكور منهم 25.37 %، مقابل 9.04 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي نسبة غير السعوديين 15.95 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 13.32 %، مقابل 2.63 % من الإناث".

وبينت الإحصائية أن العزاب يأتون في "المرتبة الثانية في ممارسة الرياضية بنسبة 47.83 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى السعودية، وبلغت نسبة السعوديين منهم 39.24 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 32.37 %، مقابل 6.87 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي غير السعوديين 8.59 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 7.41 %، مقابل 1.18 % من الإناث".

أما المطلقون فكان ترتيبهم الثالث في ممارسة الرياضة "بنسبة 1.17 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى السعودية، وبلغت نسبة السعوديين منهم 1.02 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.47 %، مقابل 0.55 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي غير السعوديين 0.15 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.07 %، مقابل 0.08 % من الإناث".

وجاء الأرامل في آخر القائمة "بنسبة 0.64 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى السعودية، وبلغت نسبة السعوديين منهم 0.52 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.06 %، مقابل 0.46 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي غير السعوديين 0.13 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.03 %، مقابل 0.09 % من الإناث".

ويهدف هذا النوع من المسح الميداني لممارسة الأسر الرياضة "إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة الرياضة، إضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الاجتماعية، إضافة إلى توفير بيانات عن نِسَب ممارسة الأسرة".

المصدر: سبق