سفيرة كندا في قطر تحرج القائم بالأعمال الأمريكي والأخير يعتذر

أحرجت السفيرة الكندية لدى قطر ستيفاني ماكولوم، القائم بالأعمال الأمريكي ويليام جرانت، بعد نشره صورة خلال زيارته للدوحة على موقعه الرسمي في "تويتر".

So you were outside the 🇨🇦 Embassy and did not come to say hello?! 🤔 — Stefanie McCollum (@StefMccollum) 10. November 2019

ونشر القائم بالأعمال صورة عن "أمطار الخير" في قطر، حيث كان بالقرب من سفارة كندا في منطقة الدفنة وبالتحديد أمام أحد الأبراج التي تقع السفارة الكندية داخله، وكتب عليها: "مبارك عليكم الحيا يا أهل قطر".

ورأت السفيرة الكندية الصورة، حيث علقت على تغريدة جرانت قائلة: "إذن كنت خارج مقر السفارة الكندية ولم تتوقف لإلقاء التحية؟!".

Sorry, @StefMccollum. I would have stopped in but it was, you know, raining 🇺🇸🇨🇦 — Chargé William Grant (@USAmbQatar) 10. November 2019

فبادرها القائم بالأعمال الأمريكي بالاعتذار وقال: "آسف، كنت لأتوقف، لكنها كما تعلمين .. كانت تمطر" مع وضع العلم الأمريكي بجانب الكندي.

المصدر: RT