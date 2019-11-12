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سفيرة كندا في قطر تحرج القائم بالأعمال الأمريكي والأخير يعتذر

مجتمع

سفيرة كندا في قطر تحرج القائم بالأعمال الأمريكي والأخير يعتذر
سفيرة كندا في قطر
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أحرجت السفيرة الكندية لدى قطر ستيفاني ماكولوم، القائم بالأعمال الأمريكي ويليام جرانت، بعد نشره صورة خلال زيارته للدوحة على موقعه الرسمي في "تويتر".

ونشر القائم بالأعمال صورة عن "أمطار الخير" في قطر، حيث كان بالقرب من سفارة كندا في منطقة الدفنة وبالتحديد أمام أحد الأبراج التي تقع السفارة الكندية داخله، وكتب عليها: "مبارك عليكم الحيا يا أهل قطر".

ورأت السفيرة الكندية الصورة، حيث علقت على تغريدة جرانت قائلة: "إذن كنت خارج مقر السفارة الكندية ولم تتوقف لإلقاء التحية؟!".

فبادرها القائم بالأعمال الأمريكي بالاعتذار وقال: "آسف، كنت لأتوقف، لكنها كما تعلمين .. كانت تمطر" مع وضع العلم الأمريكي بجانب الكندي.

المصدر: RT

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