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مصر.. نجل فنانة مشهورة يرقص شبه عار في الشارع ويثير جدلا

مجتمع

مصر.. نجل فنانة مشهورة يرقص شبه عار في الشارع ويثير جدلا
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وفاء عامر
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أثار عمر فوزي ابن الفنانة المصرية المعروفة وفاء عامر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر فيديو، وهو يرقص في الشارع شبه عار.

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وأثار الفيديو غضب الجمهور بسبب هذا التصرف غير اللائق، وهاجمته خالته الفنانة آيتن عامر، معلقة: "هي الناس عاملة إعجاب على إيه"، ليرد الجمهور عليها: "خليكي فرفوشة يا خالتو".

وحذف نجل الفنانة المصرية الفيديو، واعتذر قائلا: "أنا آسف لكل شخص شاف الفيديو وحقكم عليا مش هعمل كدة تاني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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