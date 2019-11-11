تسريب فيديو لحفل زفاف ملك ماليزيا وملكة جمال موسكو يغزو الإنترنت

نشرت شبكة الإنترنت فيديو أظهر حفل زفاف ملك ماليزيا محمد الخامس وملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا.

يذكر أن حفل الزفاف أقيم في 22 نوفمبر عام 2018 في قاعة Barvikha Concert Hall للاحتفالات بموسكو حيث أقسم الزوجان على الوفاء إلى الأبد لبعضهما البعض .

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لكن الملك محمد الخامس تخلى في يناير عام 2019 عن العرش في بلاده وبقي حاكما لسلطنة كلانتاين بماليزيا. أما، أوكسانا فويفودينا، فأنجبت في مايو الماضي ولدا.

فيما أفادت وسائل الإعلام في 17 يوليو الماضي بطلاقهما. وزعمت كذلك في نوفمبر الجاري أن الملك السابق لماليزيا اقترح على زوجته السابقة بأن يسدد نفقات تعليم ابنهما بشرط تلقينه تربية إسلامية وأن تحجب طليقته كل مدوناتها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورا فوتوغرافية لابنها وزوجها السابق. إلا أن أوكسانا رفضت العرض ولجأت إلى القضاء.

المصدر:لينتا.رو