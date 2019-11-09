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إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)

مجتمع

إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
Reuters
إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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خطفت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنظار المهتمين، واهتمام وسائل الإعلام المغربية والأجنبية بإطلالاتها بزي مغربي خلال زيارتها المغرب.

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والتقت إيفانكا العديد من الشخصيات الرسمية منها الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما زارت مناطق متفرقة بالمملكة.

ووصلت إيفانكا إلى المغرب يوم الأربعاء في زيارة استمرت 3 أيام من أجل الترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، وهي مبادرة أطلقتها بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في البلدان النامية.

إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
إنستغرام- إيفانكا ترامب
إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
تويتر- إيفانكا ترامب
إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
لقطة يوتيوب

إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
Reuters

إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
إنستغرام، إيفانكا ترامب
إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
إنستغرام- إيفانكا ترامب
إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
إنستغرام- إيفانكا ترامب

إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
Reuters

المصدر: RT

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