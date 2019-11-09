إيفانكا تخطف الأنظار باستعراض الأزياء المغربية (صور)
Reuters
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خطفت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنظار المهتمين، واهتمام وسائل الإعلام المغربية والأجنبية بإطلالاتها بزي مغربي خلال زيارتها المغرب.
والتقت إيفانكا العديد من الشخصيات الرسمية منها الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما زارت مناطق متفرقة بالمملكة.
ووصلت إيفانكا إلى المغرب يوم الأربعاء في زيارة استمرت 3 أيام من أجل الترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، وهي مبادرة أطلقتها بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في البلدان النامية.
إنستغرام- إيفانكا ترامب
تويتر- إيفانكا ترامب
لقطة يوتيوب
Reuters
إنستغرام، إيفانكا ترامب
إنستغرام- إيفانكا ترامب
إنستغرام- إيفانكا ترامب
Reuters
المصدر: RT
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