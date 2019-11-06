السياح الروس يفضلون السيلفي على صور فوتوغرافية أخرى

يفضل السياح الروس التقاط صور سيلفي على خلفية المعالم والآثار.

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أجرت وكالة Aviasales السياحية الروسية استطلاع رأي السياح الروس الذي أظهر أن 33% من السياح يفضلون سيلفي على صور فوتوغرافية أخرى. وأوضحوا خيارهم بأنهم يفضلون القيام برحلات سياحية بمفردهم، كما أنهم لا يؤمنون بكفاءة الأصدقاء وذويهم أو سياح مجهولين، إذ أن غيرهم لا يبذل جهدا من أجل التقاط صورة فوتوغرافية جيدة.

وشغلت صور المناظر الطبيعية المرتبة الثانية في التصنيف حيث أعجبت 26% من السياح وتأتي بعدها الصور الفوتوغرافية للمباني الجميلة وغير العادية والكاتدرائيات والمساجد والقلاع ( 23%). أما الصور الفوتوغرافية التذكارية للأصدقاء والأقارب فأعجبت 18% من السياح الروس فقط.

يذكر أن موقع kp.ru الإلكتروني الروسي كان قد أفاد في وقت سابق بأن صور سيلفي التقطها السياح أثناء الإجازات تساعد العلماء في دراسة البيئة البرية إذ أنهم يعتبرونها أسلوبا فعالا لمراقبة حياة الحيوانات المفترسة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا