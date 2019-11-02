السائقون الروس يتجاوزون السرعة المحددة11 مليون مرة في 9 أشهر

نشر قسم الإحصاءات في شرطة المرور الروسية تقريرا عن تجاوزات السرعة من قبل سائقي السيارات الروس خلال 9 أشهر ماضية.

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وأظهر التقرير أن شرطة المرور أصدرت منذ يناير لغاية سبتمبر الماضيين 11 مليون مخالفة لقاء تجاوز سائقي السيارات السرعة المسموح بها.

وجاء في التقرير أن السائقين لا يتجاوزون عادة السرعة المسموح بها إلا بمقدار 20 – 40 كيلومترا في الساعة. لكن هناك 35 ألف تجاوز للسرعة يفوق 60 كيلومترا في الساعة.

وسجلت شرطة المرور، حسب التقرير، في الفترة نفسها 300 حادث مرور راح ضحيتها 35 شخصا، سببه تجاوز السرعةا.

المصدر" كومسومولسكايا برافدا