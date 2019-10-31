علاقة "أفلاطونية" تجمع ممثلة أمريكية بولي العهد السعودي

صرح مايكل لوهان، والد الممثلة ومغنية البوب الأمريكية ليندسي لوهان، بأن "علاقة أفلاطونية محترمة" تجمع ابنته بولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

ونفى مايكل الشائعات التي أطلقتها صحيفة أمريكية شعبية حول تورط الثنائي في علاقة عاطفية، والتي تشيع أيضا بأن الأمير محمد بن سلمان يصطحب ليندسي لوهان في جولات بطائرته الخاصة ويغدق عليها الهدايا، بما في ذلك بطاقة ائتمان.

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وفي أغسطس الماضي، نفى متحدث باسم لوهان في حديث لموقع Page Six الأمريكي وجود أي علاقة عاطفية تربط الثنائي، وأن ولي العهد السعودي لم يقدم بطاقة ائتمان هدية للوهان.

وأثناء حديثه لصحيفة "نيويورك بوست" هذا الأسبوع، صرح مايكل لوهان: "إنهما مجرد أصدقاء"، مضيفا: "لدى ليندسي الكثير من الصداقات القوية في الشرق الأوسط، لأنها مشهورة جدا هناك".

والتقت الممثلة الأمريكية بالأمير محمد بن سلمان بسبب العمل الذي قامت به في الشرق الأوسط، والذي يتعلق بمساعدة الناس الذين يعيشون في المنطقة وخاصة اللاجئين.

وأضاف مايكل: "لا أحد يكتب عن عمل الخير الذي تقوم به ليندسي في سوريا، إنهم يريدون فقط سماع الأشياء السيئة"، وتابع: "لديها علاقة أفلاطونية مبنية على الاحترام مع الأمير محمد بن سلمان، ولا شيء أكثر من ذلك".

المصدر: إندبندنت