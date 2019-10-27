دينار "أموي" يباع في بريطانيا بملايين الدولارات

أعلنت شركة "مورتن أند إيدن" للمزادات في بريطانيا، بيع قطعة ذهبية نادرة بملايين الدولارات، موضحة أن الأمر يتعلق بدينار من "الدولة الأموية"، يرجع تاريخه إلى ما يقارب 1200 سنة.

ووصل السعر الرسمي للدينار عند دق مطرقة المزاد إلى 3.9 مليون دولار، وبعد دفع رسوم إضافية، بلغ الثمن النهائي 4.7 مليون دولار.

وبحسب ما نقل موقع "أنتيك تريد غازيت"، فإن دار المزادات البريطانية لم تشر إلى اسم الشخص الذي اشترى الدينار عن طريق الهاتف.

وأوضحت المؤسسة أن "الدينار الذهبي النادر كان بحوزة شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية، وجرى تقدير قيمة القطعة من قبل بـ1.6 مليون جنيه إسترليني، لكن الاهتمام الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك".

ويحمل الدينار عبارة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" في الوسط، أما جوانب العملة القديمة فمحاطة بعبارة أخرى هي "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".

والعملة "مصنوعة بأكملها من الذهب"، علما بأن المعدن مستخرج من موقع أثري كان يملكه خليفة أموي.

المصدر: سبق + شركة "مورتن أند إيدن" البريطانية