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الدفاع المدني السعودي يحرر قدم طفل علقت في سلم كهربائي بجدة

مجتمع

الدفاع المدني السعودي يحرر قدم طفل علقت في سلم كهربائي بجدة
sabq.org
عملية انقاذ طفل علقت ساقه في سلم كهربائي بجدة
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كشف الناطق باسم الدفاع المدني في مكة المكرمة بالسعودية، العقيد سعيد سرحان، ملابسات فيديو متداول، يظهر عملية إنقاذ ينفذها منتسبو الإدارة في أحد المراكز التجارية بجدة.

وأوضح العقيد سرحان، أن "الحادث وقع مساء الجمعة، في مركز تجاري وسط محافظة جدة، وذلك بعدما ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد في مكة المكرمة يفيد باحتجاز قدم طفل بسلم كهربائي".

وأضاف، أنه "وبعد وصول الفرق ومباشرتها للحادث اتضح أن مشط القدم اليسرى للطفل علقت بالسلم الكهربائي، وتعاملت معها الفرق بعد تأمين السلم من الحركة، وتحرير قدم الطفل وإخراجه وتسليمه لذويه بصحة جيدة".

ودعا الناطق باسم الدفاع المدني، إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم أثناء استخدام الأجسام المتحركة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية، والتي تسبب الكثير من المخاطر على صحتهم.

الدفاع المدني السعودي يحرر قدم طفل علقت في سلم كهربائي بجدة
sabq.org
عملية انقاذ الطفل من قبل الدفاع المدني

المصدر: سبق

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