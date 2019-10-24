 
مباشر

ترك ابنه المريض يموت مبذرا الأموال المتبرع بها لعلاجه

مجتمع

ترك ابنه المريض يموت مبذرا الأموال المتبرع بها لعلاجه
www.youtube.com
الشرطة تعتقل والد الطفل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml6d

توفي الطفل ميغيل ألفيس في البرازيل من إصابته بمرض ضمور عضلات العمود الفقري، بعد أن سرق والده جزءا من الأموال المتبرع بها لعلاجه وأنفقها في الترفيه عن نفسه.

وتفيد صحيفة pleno.news، البرتغالية، بأن والد الطفل ماثيوس ألفيس ووالدته كارين رودريغز منذ عام 2018 يجمعان الأموال من المتبرعين لعلاج ابنهما بعد أن شخص الأطباء إصابته بالمرض وعمره سبعة أشهر.

ترك ابنه المريض يموت مبذرا الأموال المتبرع بها لعلاجه
YouTube
الطفل مع والديه

اتضح للوالدين أن الجرعة الواحدة من الدواء اللازم لمنع تطور المرض وعلاج ابنهما تكلف 90.5 ألف دولار. وخلال سنة تمكنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من جمع مبلغ 248 ألف دولار، وضعت في أربعة حسابات في البنك، بحيث يتحكم الأب بحسابين والأم بالحسابين الآخرين.

إقرأ المزيد
"الطفلة المسنة".. كمبودية بعمر 10 أعوام (صور + فيديو)

أبلغ الأب زوجته في شهر مايو بأنه سيسافر للعمل، ومنذ ذلك الحين زارهم مرتين فقط. لاحظت الأم سحب مبالغ كبيرة من حساب الطفل وتحويلات مختلفة، فأبلغت الشرطة بالأمر.

وبعد التحقيقات اعتقل والد الطفل (37 سنة) وهو في فندق فاخر، كلفته الإقامة فيه خلال شهرين 150 ألف دولار. كما أنفق مبالغ كبيرة على شراء الملابس الفاخرة والساعات والمخدرات والخمور والمومسات. وعندما اعتقل قال إنه ضحية ابتزاز.

لقد توفي الطفل ميغيل يوم 17 أكتوبر الجاري نتيجة سلوك والده المشين وتصرفه بأموال جمعت لعلاج طفله.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا