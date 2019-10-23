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فيديو لتمارين رياضية غير مألوفة في السعودية بملابس متحررة واختلاط بين شبان وفتيات

مجتمع

فيديو لتمارين رياضية غير مألوفة في السعودية بملابس متحررة واختلاط بين شبان وفتيات
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انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الشبان والفتيات يقومون بأداء تمارين رياضية في حديقة عامة بالسعودية.

ويعتبر هذا السلوك غير مألوف في السعودية على الرغم من سياسية الانفتاح التدريجي التي يجري تطبيقها في المملكة حاليا، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة. 

وقام الشبان والفتيات بارتداء ملابس ضيقة خلال التمارين، ما أثار حفيظة بعض المغردين، خصوصا أن تعليق أحد المستخدمين على الفيديو وصف سيدتين محجبتين كانتا في المنطقة بـ "النينجا". 

وغرد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على حسابه في توتير قائلا تعليقا على الفيديو: "فعل مناف للذوق العام والآداب العامة، وهذا مكان عام وليس ناديا رياضيا، وهناك صالات رياضية مختصة لذلك، والتنمر من قبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة هذا التصرف سوء أدب، وتستحق عليه العقاب، بجاحة وجراءة وقلة أدب وعدم تربية".

المصدر: RT

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