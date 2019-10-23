نصائح وزارة الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية في أعقاب الاجتماع الشهري الخاص بالدفاع المدني توصيات للمواطنين من شأنها الحد من خسائر يمكن أن يجلبها الفيضان الكارثي.

وأعادت وزارة الطوارئ إلى الأذهان أن الغاية من الدفاع المدني هي إنذار السكان في حال وقوع حالة طارئة أو نشوب الحرب.

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وتوصي وزارة الطوارئ بأن يتخذ المواطن في حال صدور إشارة الإنذار عن الفيضان الكارثي خطوات سريعة وتجنب الفوضى والارتباك. ومن بينها إطفاء الكهرباء وفصل الماء والغاز الطبيعي وأجهزة التدفئة (الشوفاج).

وعلى المواطن أن يلتزم بشروط يقدمها البيان الصادر عن إدارة الدفاع المدني. وفي حال مواجهة مشاكل تمنعه من الإجلاء الفوري من منزله عليه الصعود إلى أدوار المنزل العليا وانتظار وصول رجال الإنقاذ.

وبعد ورود إشارة "إلغاء الخطر" يعود المواطنون من مراكز الإقامة المؤقتة إلى مكاتب العمل أو مقرات الإقامة الدائمة ويكونون مستعدين للتجاوب مع إشارات الإنذار.

المصدر:نوفوستي