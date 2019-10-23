 
مباشر

نصائح وزارة الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

مجتمع

نصائح وزارة الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية
Sputnik Evgeny Biatov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml1v

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية في أعقاب الاجتماع الشهري الخاص بالدفاع المدني توصيات للمواطنين من شأنها الحد من خسائر يمكن أن يجلبها الفيضان الكارثي.

وأعادت وزارة الطوارئ إلى الأذهان أن الغاية من الدفاع المدني هي إنذار السكان في حال وقوع حالة طارئة أو نشوب الحرب.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يتدخل لمساعدة سكان مقاطعة آمور التي اجتاحتها الفيضانات
الجيش الروسي يتدخل لمساعدة سكان مقاطعة آمور التي اجتاحتها الفيضانات

وتوصي وزارة الطوارئ بأن يتخذ المواطن في حال صدور إشارة الإنذار عن الفيضان الكارثي خطوات سريعة وتجنب الفوضى والارتباك. ومن بينها إطفاء الكهرباء وفصل الماء والغاز الطبيعي وأجهزة التدفئة (الشوفاج).

وعلى المواطن أن يلتزم بشروط يقدمها البيان الصادر عن إدارة  الدفاع المدني. وفي حال مواجهة مشاكل تمنعه من الإجلاء الفوري من منزله عليه الصعود إلى أدوار المنزل العليا وانتظار وصول رجال الإنقاذ.

وبعد ورود إشارة "إلغاء الخطر" يعود المواطنون من مراكز الإقامة المؤقتة إلى مكاتب العمل أو مقرات الإقامة الدائمة ويكونون مستعدين للتجاوب مع إشارات الإنذار.

المصدر:نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا