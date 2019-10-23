روسيا تسبق أوروبا بتشييد المراكز التجارية الحديثة

بفضل نمو سوقها وزيادة الراغبين في الاستثمار على أراضيها، تمكنت روسيا هذا العام من احتلال الصدارة في بناء المراكز التجارية الحديثة، متفوقة على جميع البلدان الأوروبية.

وأشارت دراسة أجرتها شركة Cushman & Wakefield إلى أن حجم المنشآت المخصصة للمراكز التجارية، والتي تم تشيدها في روسيا في النصف الأول من العام الجاري زاد بمقدار 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، ووصل هذا الحجم إلى نحو 200 ألف متر مربع.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 50% من المساحات المذكورة شيدت في العاصمة موسكو وحدها.

وأظهرت بيانات الدراسة أيضا أن حجم المنشآت التجارية التي بنيت في كل أوروبا في النصف الأول من العام الجاري انخفض بمقدار 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، ولذلك أصبحت روسيا هي الأولى هذا العام بتشييد المنشآت من بين البلدان الأوروبية، وتلتها إيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا.

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أما تركيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال العام الفائت، فقد خرجت من ترتيب الدول الأوروبية الـ 5 الأوائل في بناء المراكز التجارية هذا العام.

ويرى الخبراء أن هذا النمو الملحوظ في تشييد المراكز التجارية في روسيا هذا العام سببه رغبة الكثيرين في الاستثمار على أراضيها، وخصوصا بعد الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع عدد من الدول الآسيوية والدول العربية ودول الشرق الأوسط.

المصدر: فيستي