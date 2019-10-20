 
مباشر

كويتية ترفض مقاضاة ابنها بعد إصابتها بسيخ شوي في بطنها

مجتمع

كويتية ترفض مقاضاة ابنها بعد إصابتها بسيخ شوي في بطنها
Reuters SM/NL
رجال شرطة أمام محكمة كويتية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkb8

رفضت مواطنة كويتية رفع قضية ضد ابنها الذي أصابها في بطنها بسيخ للشوي، قائلة إنه أصابها بالخطأ.

إقرأ المزيد
الكويت تصدر عقوبة غير مسبوقة بحق معلم تحرش بأحد طلابه
الكويت تصدر عقوبة غير مسبوقة بحق معلم تحرش بأحد طلابه

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا في وقت سابق يفيد بأن شابا تهجم على والدته وتم إلقاء القبض عليه لاحقا، بينما توجهت الأم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد الفحص الطبي، تبين وجود جرح قطعي في بطنها جراء انغراز سيخ شوي، وجرت إحالتها إلى قسم الجراحة لمتابعة حالتها الصحية.

ونقل موقع "الرأي" الكويتي عن مصدر أمني تأكيده أن "رجال الأمن انتقلوا إلى المستشفى حيث تتواجد الأم، وقالت الأخيرة إن سيخ الشوي انغرز في بطنها بالخطأ ولا ترغب في تسجيل قضية بحق ابنها، وأن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت".

إلى ذلك، تقرر التحفظ على الابن احتياطيا، وتم تسجيل إثبات حالة عن الواقعة، وإخطار المسؤولين في وزارة الداخلية.

المصدر: "الرأي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حينما رمت فرنسا بالجزائريين إلى نهر في باريس حتى طفت جثتهم على سطحه