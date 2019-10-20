رفضت مواطنة كويتية رفع قضية ضد ابنها الذي أصابها في بطنها بسيخ للشوي، قائلة إنه أصابها بالخطأ.

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وتلقت أجهزة الأمن بلاغا في وقت سابق يفيد بأن شابا تهجم على والدته وتم إلقاء القبض عليه لاحقا، بينما توجهت الأم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد الفحص الطبي، تبين وجود جرح قطعي في بطنها جراء انغراز سيخ شوي، وجرت إحالتها إلى قسم الجراحة لمتابعة حالتها الصحية.

ونقل موقع "الرأي" الكويتي عن مصدر أمني تأكيده أن "رجال الأمن انتقلوا إلى المستشفى حيث تتواجد الأم، وقالت الأخيرة إن سيخ الشوي انغرز في بطنها بالخطأ ولا ترغب في تسجيل قضية بحق ابنها، وأن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت".

إلى ذلك، تقرر التحفظ على الابن احتياطيا، وتم تسجيل إثبات حالة عن الواقعة، وإخطار المسؤولين في وزارة الداخلية.

المصدر: "الرأي"