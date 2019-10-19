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النيابة العامة السعودية تحقق مع ناشط دعا نساء المملكة لحرق النقاب

مجتمع

النيابة العامة السعودية تحقق مع ناشط دعا نساء المملكة لحرق النقاب
Reuters FAISAL AL NASSER
مواطنات سعوديات في الرياض
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ذكرت النيابة العامة السعودية أنها بدأت التحقيق مع مغرد في إطار تهم تتعلق بـ "النظام العام"، فيما قال ناشطون إن المتهم مواطن وجه دعوة لنساء المملكة لحرق نقابهن.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأنها باشرت "إجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد 28/27/24 من نظام الإجراءات الجزائية، حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في تويتر، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية".

وبين المصدر أن "ما قام به هذا الشخص يعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

واختتم المصدر بالقول إن "النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزا للنظام العام"، موضحا أن "هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها".

وفي غضون ذلك، قال ناشطون سعوديون إن المقصود في بيان النيابة العامة هو المغرد، عبد الرحمن الصبيحي، الذي يصف نفسه في حسابه بأنه دكتور وأخصائي نفسي إرشادي، وقد أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه عبر حسابه في "تويتر" دعوة للنساء السعوديات المنقبات للتجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض وحرق النقاب.

وحذف الصبيحي لاحقا التغريدة بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه تعرض للاختراق، حيث كتب: "ملاحظة حول تغريدة الحجاب: ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذفها، صحيح أني ممن لا يرى حرجا في كشف الوجه لكن لست معنيا بغير محارمي".

المصدر: واس + تويتر

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