ذكرت النيابة العامة السعودية أنها بدأت التحقيق مع مغرد في إطار تهم تتعلق بـ "النظام العام"، فيما قال ناشطون إن المتهم مواطن وجه دعوة لنساء المملكة لحرق نقابهن.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأنها باشرت "إجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد 28/27/24 من نظام الإجراءات الجزائية، حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في تويتر، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية".

وبين المصدر أن "ما قام به هذا الشخص يعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

واختتم المصدر بالقول إن "النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزا للنظام العام"، موضحا أن "هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها".

وفي غضون ذلك، قال ناشطون سعوديون إن المقصود في بيان النيابة العامة هو المغرد، عبد الرحمن الصبيحي، الذي يصف نفسه في حسابه بأنه دكتور وأخصائي نفسي إرشادي، وقد أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه عبر حسابه في "تويتر" دعوة للنساء السعوديات المنقبات للتجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض وحرق النقاب.

وحذف الصبيحي لاحقا التغريدة بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه تعرض للاختراق، حيث كتب: "ملاحظة حول تغريدة الحجاب: ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذفها، صحيح أني ممن لا يرى حرجا في كشف الوجه لكن لست معنيا بغير محارمي".

منا إلى النيابة العامة بالنظر إلى ما يدعو لهُ @sobihi حول حشد الحشود، فالأنظمة تمنع ذلك منعا باتاً بكافة أنواع التظاهرات والمسيرات والاعتصامات او الدعوة او الترويج لها، ويبدو ان الصبيحي ضارباً كل ذلك عرض الحائط لغرض بنفسه!@emara_riyadh@bip_ksa@ce_psshttps://t.co/1U149q2Kgkpic.twitter.com/McunkZ6H7H — متعب الجلوي #2030 🇸🇦 (@MutebBinJalawi) 19 октября 2019 г.

#الصبيحي_يدعو_لحرق_النقاب_في_البوليفارد

هذا دعوة لتجمهر واثارة البلبله والاستهتار بأنظمة الدولة وعليه يجب محاسبته والسكوت عن ذلك سيعطي الفرصة لغيره لدعوة لتجمهر والمظاهرات في البلاد لابد من الضرب بيد من حديد على كل مستهتر بالنظام !!! pic.twitter.com/6CIYE1XxGu — رايف العتيبي (@vcv5111) 19 октября 2019 г.

#توقيف_المسيء_للحجاب

شكرًا للنيابة العامة ونرجو أن يأخذ جزاءه الرادع.

أتمنى أن لا يكون من الصبيحي الخوالد فمثه يُستعار منه.

ليس من باب العصبية ولكن من حق كل امرئ أن يتمنى بأن لا يكون في أقاربه مَن لا يَفخر به شريف.

العجيب وضعه ل (د) وزعمه أنه إرشادي! هل يُسترشَد بأعمى؟! — ماجد الماجد (@Majid_Almajid) 19 октября 2019 г.

نشكر #النيابة_العامة على تحركها ضد المدعو عبدالرحمن الصبيحي

فتغريدة المذكور مصادرة لشرع الله وأغلب عادات أبناءالبلد المحافظ وإثارة الفتنة والإساءة للمجتمع المسلم المحافظ على القيم والتقاليد!!

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النظام واضح ويطبق على الجميع وكلنا ثقه في @bip_ksa



ملكنا قالها لا تطرف ولا انحلال pic.twitter.com/FytigiNP7E — 🇸🇦 فيصل السبيعي العنزي 🇸🇦(S♡9) (@z_e999) 19 октября 2019 г.

المصدر: واس + تويتر