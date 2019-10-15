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مصر.. الكشف عن تفاصيل القبض على سائحتين أمريكية وأوكرانية دون ملابس في معبد الكرنك

مجتمع

مصر.. الكشف عن تفاصيل القبض على سائحتين أمريكية وأوكرانية دون ملابس في معبد الكرنك
السائحة الأمريكية
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كشف مدير معبد الكرنك بالأقصر في مصر الطيب غريب، تفاصيل تقديم بلاغ إلى النيابة ضد إحدى السائحات بسبب مخالفتها قواعد الآداب داخل المعبد.

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وأضاف مدير المعبد، أن هناك سائحة أمريكية من أصل إسباني دخلت المعبد بملابس طبيعية، إلا أنها قامت بخلعها والبقاء بملابس مفتوحة لتصوير منتج إعلاني وهو الأمر الذي استلزم التدخل من قبل أمن المعبد.

وأشار غريب إلى أن السائحة تراجعت عما أقدمت عليه، إلا أنها قامت بالتصوير مرة أخرى الأمر الذي استوجب التحفظ عليها وتسليمها إلى قسم الشرطة قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد التحقيق معها.

كما تمكن حراس معبد الأقصر من ضبط سائحة أوكرانية، بعدما تفاجأوا بقيامها بخلع ملابسها، والبقاء بـ"مايوه قطعتين" بجانب ارتدائها لنقاب يغطى وجهها والبدء في التصوير، حيث تم التحفظ عليها وتسليمها لشرطة السياحة.

مصر.. الكشف عن تفاصيل القبض على سائحتين أمريكية وأوكرانية دون ملابس في معبد الكرنكالفتاة الأوكرانية

وأكدت التحقيقات أن الفتاة كانت تنوي تصوير فيلم إباحي مع زوجها داخل المعبد في غفلة من الحراس، إلا أنهم تمكنوا من رصدهما قبل الشروع في مخططهما، وأُلقي القبض عليهما، وحرر محضر في شرطة السياحة، والتي أحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما. 

وقررت النيابة العامة في محافظة الأقصر ترحيل السائحة وذلك عقب تسليمها للسفارة الأمريكية، إثر التقاطها صورا فوتوغرافية بداخل معابد الكرنك، دون الحصول على تصريح من وزارة الآثار، ودفع الرسوم الخاصة بالتصوير الدعائي لماركة تجارية.

المصدر: القاهرة 24 + الوطن

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