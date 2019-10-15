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مصادر صحفية: دفع برلمانية يثير استياء العاهل المغربي

مجتمع

مصادر صحفية: دفع برلمانية يثير استياء العاهل المغربي
Reuters PHILIPPE WOJAZER
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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أفادت وسائل إعلام مغربية بأن الملك محمد السادس عبر عن استيائه من تعرض برلمانية للدفع خلال افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان.

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وأشارت مصادر إعلامية مطلعة، إلى أن "البرلمانية طلبت من الملك التقاط صورة معه قبيل انصراف الموكب الملكي من مقر المؤسسة التشريعية، فاستجاب لطلبها، قبل أن يفاجأ ببرلمانيين يزاحمونها في التقاط صورة معه، فتدخل ودعا الجميع إلى فسح المجال للبرلمانية التي تعرضت للدفع.

وأكدت المصادر، أن الملك خاطب أحد البرلمانيين قائلا: "حشومة تدفع سيدة.. حشومة"، مما جعل المعنيين بالأمر يتراجعون إلى الوراء.

المصدر: هسبريس

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