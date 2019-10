الأمير وليم يصطحب زوجته لأول مرة إلى بلد عشيق الليدي ديانا السري

View this post on Instagram

13 May 1992: Princess Diana visits Al Azhar Mosque in Cairo, wearing a silk floral scarf designed by Catherine Walker, during a solo trip to Egypt ■ 13 مايو 1992: اﻷميرة ديانا تزور جامع اﻷزهر في مدينة القاهرة، مرتدية وشاحا من الحرير المزين بطبعات لزهور ملونة من تصميم كاثرين ووكر، وذلك ضمن جولتها الرسمية الفردية إلى جمهورية مصر العربية ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب