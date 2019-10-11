مصر.. بلاغ جديد ضد المخرج خالد يوسف بسبب فيديوهات "خاصة"

تقدمت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، ببلاغ للنائب العام ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بـ"تسريب فيديو خاص بهما، ما تسبب لها بأضرار جسيمة".

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ووفقا للمحامي محمد عبد السلام: "الغضبان كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف لمدة أشهر قليلة منذ عدة أعوام، وأن هذا الفيديو جرى تصويره خلال فترة الزواج منها.

وكانت محكمة شمال القاهرة، قررت إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الفيديوهات الإباحية"، يوم 3 سبتمبر الماضي.

كما قررت النيابة العامة حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، لظهورها في فيديو جنسي جديد مع المخرج المشهور بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.

وأدلت سيدة الأعمال منى الغضبان باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ سنوات، وأن هذا الفيديو تم تصويره خلال تلك الفترة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية