جمهوريات شمال القوقاز تتصدر تصنيف الأقاليم الروسية الملتزمة بنمط الحياة الصحي

أكدت سلطات الشيشان ريادة الجمهورية في مجال مزاولة نمط الحياة الصحي في روسيا .

وقالت إن سبب ذلك يعود إلى وجود" عقد أجتماعي غير رسمي" واسع بين سكان هذه الجمهورية فيما يتعلق بممارسة نمط الحياة الصحي، فضلا عن الترويج واسع النطاق للرياضة في وسائل الإعلام.

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وأجرت وكالة "نوفوستي" الروسية دراسة في هذا المجال تدل نتائجها على أن جمهوريات شمال القوقاز تتصدر للعام الثالث على التوالي قائمة الأقاليم الروسية الملتزمة بنمط الحياة الصحي.

أما الأماكن الأخيرة في التصنيف فيشغلها إقليم الشرق الأقصى وأقاليم أقصى شمال روسيا.

وتتصدر التصنيف جمهورية داغستان الروسية وتأتي بعدها جمهورية الشيشان. أما المرتبة الثالثة في التصنيف فاحتلتها جمهورية قبردينو- بلقاريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الشيشان، علوي كريموف، إن العقد الاجتماعي يقضي قبل كل شيء بالتخلي عن عادات ضارة مثل التدخين وتناول المشروبات الكحولية، ويدعو إلى ممارسة الرياضة على نطاق واسع من قبل كل فئات المجتمع الشيشاني وأضاف أن تناول المشروبات الكحولية أصبح استثناء من كل القواعد. أما التدخين في الشارع أو الأماكن العامة فيعتبر في الشيشان أمرا غير مؤدب.

وعلاوة على ذلك فإن رئيس الشيشان رمضان قديروف يقوم شخصيا بالترويج للرياضة ويمارس هو التمارين الرياضية كل يوم. أما الشباب فيقتدون بمثاله.

وأشار كريموف إلى أن نحو 500 ألف شخص في الجمهورية يمارسون الرياضة بشكل منتظم. وقد خلقت جميع الظروف لذلك في كل مدينة وقرية شيشانية، بما فيه المناطق الجبلية النائية. والمقصود بالأمر هو ملاعب وقاعات رياضية للأطفال ومراكز لممارسة تمارين بناء الجسم الرشيق (فتنس).

المصدر: نوفوستي