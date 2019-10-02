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مصر.. فيديو لشاب يغني داخل مسجد ممسكا بالقرآن الكريم يثير غضبا واسعا

مجتمع

مصر.. فيديو لشاب يغني داخل مسجد ممسكا بالقرآن الكريم يثير غضبا واسعا
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أثار فيديو لشاب يغني داخل مسجد في مصر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر الشاب حاملا للقرآن الكريم والميكرفون في يده، ويغني عبر برنامج الأغاني "تيك توك"، وتسبب في غضب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتم تدشين حملة أدت إلى إغلاق صفحته.

وطالب البعض الأمن المصري والنائب العام بالتدخل ومحاسبة هذا الشاب، ليكون عبرة لغيره لعدم احترامه بيت الله وحرمة المسجد.

المصدر: RT

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