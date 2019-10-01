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بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين

مجتمع

بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين
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عقد المغني الكندي الشهير جاستن بيبر قرانه للمرة الثانية على حبيبته منذ الصغر عارضة الأزياء هايلي بالدوين أمس في حفل صاخب اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء بمنتجع في ساوث كاليفورنيا.

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ونقلت مجلة "بيبول" وموقع "إي" لأخبار المشاهير عن مصادر مقربة من الحبيبين أنهما تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل وبعض المشاهير من بينهم المغني إد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر والمغني أشر والممثل أليك بالدوين عم هايلي.

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My bride is 🔥

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وذكرت مجلة "بيبول" أن عقد القران تم عند غروب الشمس في كنيسة بالمنتجع بحضور نحو 150 ضيفا.

وأول قران أقامه بيبر وبالدوين تم بمراسم زواج مدني بعيدا من الأنظار في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين

وبدأت علاقة بيبر (25 عاما) ببالدوين (22 عاماً) خلال مرحلة المراهقة المبكرة وكانا يترددان على الكنيسة ذاتها وباتت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.

واشتهر بيبر على مستوى العالم وهو في سن الثالثة عشرة لكنه انسحب بعيدا عن الأضواء منذ أن قرر فجأة وقف جولته العالمية (بيربوس) عام 2017 مذرعا بحاجته للراحة.

بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين

وكتب بيبر العديد من الرسائل المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن معاناته من الاكتئاب ومن تعاطي المخدرات وضغوط الشهرة قائلا إن الفضل في تعافيه يعود للدين ولبالدوين.

بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين

وقال في منشور على موقع "إنستغرام" مطلع سبتمبر الماضي "أعيش الآن أفضل أيام حياتي... الزواج!! وهو مسؤولية جديدة مذهلة ومجنونة".

المصدر: "رويترز"

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