كوريا الجنوبية تمدد إجازة "الولادة" للرجال

قررت كوريا الجنوبية السماح للموظفين الذكور بأخذ ما يصل إلى 10 أيام إجازة "ولادة" ابتداء من الشهر المقبل، حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الاثنين.

وتسعى كوريا الجنوبية من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة المزيد من الناس على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم العائلية.

ويمكن للرجال في الوقت الحالي الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عندما تنجب زوجاتهم.

وقالت وزارة العمل، إن القانون المعدل الذي تم تمديده إلى 10 أيام سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.

ولتخفيف العبء المالي على الشركات الأصغر، قالت الحكومة إنها تخطط لتوفير أموال تعادل خمسة أيام من الأجر للموظفين الذكور الذين يحصلون على إجازة الأبوة.

وستعمل الحكومة أيضا على خفض ساعات العمل للموظفين الذين يبلغ عمر أطفالهم ثمانية أعوام أو أقل.

وسيسمح القانون المنقح لهؤلاء الموظفين بالعمل لساعات أقصر لمدة تصل إلى عامين، مقارنة بسنة حاليا.

ويحق للأشخاص الذين تقل أعمار أطفالهم عن ثمانية أعوام أو في الصف الثاني الابتدائي وما دون، التقدم في الوقت الحالي بطلب للحصول على إجازة أمومة أو أبوة لمدة عام كحد أقصى.

وقال نائب وزير العمل إم سيو- جيونغ، إنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تحفيز عدد أكبر من الآباء على المشاركة في تربية الأطفال وتوسيع ثقافة الآباء والأمهات في رعاية أفضل لأطفالهم .

المصدر: " يونهاب"