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القبض بالجرم المشهود على ممثلة روسية مع الكوكايين

مجتمع

القبض بالجرم المشهود على ممثلة روسية مع الكوكايين
Sputnik
الممثلة الروسية ناتاليا بوتشكاريوفا
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انتشر في الإنترنت، شريط فيديو يظهر لحظة القبض على الممثلة الروسية ناتاليا بوتشكاريوفا، وبحوزتها كيس فيه كوكايين.

وظهر في الشريط، رجال شرطة المرور، وهم يستفسرون من الممثلة، عن محتويات حقيبة يدها، وعلى الفور، اعترفت بوتشكاريوفا، بأنها تحمل ورقة نقدية مطوية وكيسا فيه "بقايا مادة مخدرة".

ولكن لاحقا، أنكرت الممثلة، ما حدث، وزعمت بأن الفيديو مزيف، وقالت: "لم أشاهد الفيديو بعد. هل الموجودة في اللقطات، فعلا أنا أو لا، سأكتشف ذلك. وفقا لذلك، سنتحقق من صحة هذا الشريط، ومن قام بتجميعه أو قام بتصويره بطريقة أو بأخرى. يمكنك فعل أي شيء على الإنترنت، سنتحقق من صحة ذلك".

عقب ذلك، انتشرت أنباء عن توقيف ناتاليا بوتشكاريوفا، جراء العثور على الكوكايين في ملابسها الداخلية، الأمر الذي أنكرته الممثلة وذكرت أنها ستقاضي من قام بنشرها.

من جانبها، أفادت "تاس"، بأن الممثلة وقعت على تعهد بعدم مغادرة المدينة، بعد فتح قضية جنائية ضدها.

وقال مصدر في شرطة العاصمة الروسية، إنه فعلا تم القبض على امرأة يوم 28 سبتمبر بوسط موسكو، عندما كانت تقود سيارتها، وذلك بعد العثور بحوزتها على 0.69 غرام من الكوكايين. ورفض المصدر، ذكر اسم الموقوفة.

المصدر: لينتا رو

 

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