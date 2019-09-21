رضيعة إندونيسية تتغذى يوميا على القهوة بدلا من الحليب!

كشفت وسائل إعلام إندونيسية أن والدي الرضيعة، خديجة هاورا، الساكنين بمحافظة سولاويسي كانا يطعمان ابنتهما (14 شهرا) بما مقداره 1.5 لتر من القهوة يوميا دون أن يسبب لها ذلك مشاكل صحية.

واستمر الوالدان في إطعام ابنتهما لمدة 8 أشهر بمشروب قهوة "كوبي توبروك" الإندونيسية المصنوع من حبوب القهوة المغلية والممزوجة بالسكر الشبيهة بالقهوة التركية .

وقال الوالدان، شريف الدين وأنيتا، إن إمكانياتهما المالية لا تسمح لهما بشراء الحليب أو الغذاء الملائم لابنتهما، حيث يجنيان 1.42 دولار يوميا من عملهما المتمثل في استخراج لب جوز الهند المجفف في أحد المصانع بقريتهما.

وأكد الأبوان أنه لم يكن لهما خيار آخر سوى تزويد ابنتهما بمشروب القهوة منذ أن كان عمرها 6 أشهر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن خديجة لا تعاني إلى غاية الآن من أية مشاكل صحية، كما أنها تنمو بشكل طبيعي، على الرغم من اعتراف والديها بأنها تعاني من نقص في النوم، حيث تبقى مستيقظة أحيانا طوال الليل.

المصدر: "ديلي ميل"