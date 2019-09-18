نشر خبراء أمريكيون من مشروع "العلوم والأمن العالمي" فيديو على موقع "يوتيوب" يعرضون فيه السيناريوهات المحتملة لتطور نزاع نووي بين روسيا والناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضع مشروع "العلوم والأمن العالمي" Social and Global Security محاكاة لتصاعد الأعمال العدائية المحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مع الأخذ في الاعتبار المواقف الواقعية للقوات النووية والأهداف وتقديرات عدد القتلى. ووفقا لذلك، سوف يقع أكثر من 90 مليون شخص خلال الساعات القليلة الأولى من النزاع، بين قتيل وجريح.

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ويعرض الفيديو بدء الهجوم، الذي تشرع فيه (بطبيعة الحال) موسكو، على مواقع الحدود بين بولندا وألمانيا، فترد الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم صاروخي على منطقة كالينينغراد، وانتشر بعد ذلك، وفقا للفيديو، الصراع على نطاق عالمي، وبخاصة في أراضي أمريكا الشمالية.

ويتم حساب عدد ضحايا النزاع باستخدام برنامج/خريطة "نيوك ماب" NUKEMAP، الذي يعرض خريطة تفاعلية لتاريخ الأسلحة النووية، وقد أطلقت عام 2012.

وكان فيديو آخر قد ظهر في نوفمبر 2016، على قناة "لايف نوغين" Life Noggin على موقع "يوتيوب"، يوضح ما يمكن أن يحدث للكوكب إذا ما اندلعت حرب نووية بين الهند وباكستان.

المصدر: لينتا رو