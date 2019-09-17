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مناقشة أولى رسائل الدكتوراه في مجال العلوم الإسلامية بروسيا

مجتمع

مناقشة أولى رسائل الدكتوراه في مجال العلوم الإسلامية بروسيا
RT
جانب من مناقشة رسائل الدكتوراه
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شهدت أكاديمية بولغار الإسلامية في جمهورية تتارستان حدثا هاما للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ العلوم الإسلامية في روسيا.

فقد جرت وقائع اليوم الأول من مناقشة رسائل الدكتوراه في العلوم الإسلامية داخل أسوار الأكاديمية، لتكون الأولى في تاريخ درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية في روسيا.

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وصرح رئيس الأكاديمية، دانييار عبدرخمانوف، بأن الرسائل حملت موضوعات خاصة بـ "إحياء التراث الديني الروسي" بينما تطرقت رسائل أخرى لمواضيع عامة في العلوم الإسلامية.

وتتكون لجنة مناقشة الرسائل من 17 عضوا، برئاسة أستاذ الأكاديمية، ومفتي فلسطين السابق، والعميد السابق لفرع جامعة الأزهر بفلسطين لأكثر من 10 سنوات، الدكتور إسماعيل حمدان بلبل، وعضوية نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ووكيل الأكاديمية للأنشطة العلمية، راميل أديغاموف، وسكرتير الأكاديمية، خريج الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، دامير شاغافييف، وغيرهم.

وناقشت اللجنة اليوم ثلاث رسائل دكتوراه مقدمة من الباحثين، رشيد سيبغاتولين، وأمير ميفلوتوف، ورستم فايزوف، وحصلوا جميعا بإجماع اللجنة من خلال التصويت السري على درجات الدكتوراه في العلوم الإسلامية.

المصدر: RT

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