شاب مصاب بمرض نادر يوجه نداء مؤثرا بالفيديو: وضعي حرج وأناشد أهل الخير قبل الموت

وجه شاب لبناني مصاب بمرض نادر، رسالة فيديو مؤثرة ناشد فيها أهل الخير تقديم مساعدة طارئة له تمكنه من العلاج في الخارج فورا قبل أن يخطفه الموت، بعد أن فقد أمله بأي مساعدة حكومية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب محمد ريما، الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة إصابته بمرض "البورفيريا" الذي يمنعه من تناول الطعام، قال فيه أنه لم يذق طعم الأكل منذ 6 أو 7 أيام.

وظهر ريما في الفيديو وهو ينتقد وزارة الصحة العامة في لبنان، مشيرا إلى أنها "تقاعست عن مساعدته بعدما وعدته بذلك. وأوضح أن المعنيين في الوزارة طلبوا منه انتظار عودة وزير الصحة من الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، فيما وضعه الصحي حرج للغاية، ويحتاج إلى علاج سريع في المستشفى".

وإذ قال إنه ما زال يتأمل خيرا رغم خيبة أمله من تأخر وزارة الصحة، ناشد ريما "أهل الخير" مجددا لمساعدته على تأمين تكاليف العلاج.

في هذا الوقت تقوم مجموعة من الناشطين بجمع التبرعات لريما في مخيم البداوي، فيما يعمل ناشطون آخرون على جمع التبرعات عبر "فيسبوك"، وقد بلغ مجموع ما تم جمعه حتى الآن 14599 دولارا من أصل 326964 دولارا، تكلفة العلاج كاملة.

المصدر: "لبنان 24"