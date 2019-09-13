مصلحة الضرائب تجمد حسابات مصرفية "لسلطان المطربين" الروس

جمدت مصلحة الضرائب الفدرالية الروسية، حسابات مصرفية للمطرب فيليب كيركوروف، الذي يعتبر ملك الغناء في روسيا.

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وقالت وكالة "موسكو" للأنباء، إن التجميد شمل حسابات كيركوروف في مصرفي SDM Bank وSberbank. ولم تحدد الوكالة سبب قيام الضرائب بتجميد هذه الحسابات.

ولكن غينادي ريباك، مدير عام أعمال كيركوروف، دحض هذا النبأ ووصفه بالهراء.

وفي أغسطس، ذكرت وسائل الإعلام أن اسم كيركوروف كان مدرجا في قائمة مصلحة تنفيذ الأحكام القضائية الفدرالية الروسية، لعدم تسديده غرامات مالية، ولكن السيد ريباك، قام حينذاك أيضا بدحض هذه المعلومات.

وفيليب كيركوروف مطرب روسي من أصول بلغارية، وكان متزوجا من المطربة الشهيرة آلا بوغاتشوفا.

المصدر: نوفوستي