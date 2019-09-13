سحلية تجبر شابا على اللجوء إلى سرير فيه امرأتان

اعتقل شاب عمره 20 سنة في ولاية ترينغانو الماليزية بعد أن وجدوه في السرير مع امرأتين.

ويفيد موقع Coconuts، بأن الثلاثة جاؤوا إلى المنتجع سوية واستأجروا كوخين متجاورين، أحدهما لسكن الشاب والثاني لسكن الفتاتين وإحداهما متزوجة. في المساء دخل الشاب إلى كوخهما وبقي عندهما طوال الليل.

عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل جاء إلى المنتجع موظفو الإدارة الدينية في الولاية الموكلون بمراقبة مراعاة مبادئ الشريعة، وبدأوا بتفتيش الأكواخ واحدا بعد آخر، وحينها اكتشفوا وجود الشاب في السرير مع الفتاتين. وأثناء التحقيق معه قال الشاب موضحا، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى كوخ الفتاتين بسبب خوفه من سحلية كبيرة.

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تعتبر ولاية ترينغانو إحدى أكثر ولايات ماليزيا تحفظا. ففي عام 2018 قضت محكمة الشريعة الإسلامية على امرأتين بستة ضربات بالعصا ودفع غرامة قدرها 3.3 ألف رينغيت ماليزي، لممارسة الجنس في سيارة.

(الدولار = 4.18 رينغيت ماليزي)

المصدر: لينتا. رو