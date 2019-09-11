امرأة ترمي طفلتها وطفلة جارتها من نافذة مستشفى الولادة

رمت امرأة في مقاطعة نامانجان بأوزبكستان بطفلتها بسبب ولادتها بسيقان مشوهة وطفلة جارتها من نافذة غرفتهما في الطابق الثاني لمستشفى الولادة.

وعثر على الطفلتين حديثتي الولادة في الفناء الخلفي للمستشفى مصابتين بجروح خطيرة، وعلى الرغم من نقلهما فورا إلى غرفة الإنعاش إلا أنهما فارقتا الحياة.

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ووفقا لنتائج التحقيقات الأولية، ارتكبت المرأة هذه الجريمة وهي في حالة "انفعال" شديد. وقد تم فتح قضية جنائية ضدها وفق المادة "القتل العمد" وضد العاملين في المستشفى وفق المادة "عدم تنفيذ الواجبات المهنية بالصورة المطلوبة". بموجب هذه التهمة قد تقضي المحكمة بسجن المرأة مدة 15-25 سنة، والمسؤولين في المستشفى بين 5-8 سنوات.

المصدر: فيستي. رو