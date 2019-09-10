الإمارات..عاملة مقهى تعيد مفقودات بأكثر من 190 ألف دولار

كرمت شرطة دبي مؤخرا عاملة فلبينية تدعى، ماي إن بادانا أولميديلو، في سلسلة مقاهي بأحد أكبر المراكز التجارية لأمانتها، حيث أبلغت عن المفقودات، وسلمتها للشرطة.

شرطة دبي تكرِّم عاملة أمينة https://t.co/bYyeUSgTH2pic.twitter.com/X3dE8WYIy1 — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) September 9, 2019

وكانت المواطنة الفلبينية قد سلمت الشرطة حقيبة تحتوي على مبلغ 195 ألف درهم (53 ألف دولار)، وشيكين بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، و6250 درهم (1700 دولار)، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات الشخصية، نسيها أحد الأشخاص في المقهى.

وحينما عاد الشخص، الذي أعلنت السلطات أنه مضارب روسي، لم يجد الحقيبة، حيث توجهت العاملة إلى الشرطة لتسليمها. وبعد ذلك اتصلت الشرطة بصاحب الحقيبة وأعادتها إليه.

إقرأ المزيد

وقد قامت القيادة العامة لشرطة دبي بتكريم العاملة في مقر عملها وسط زملائها، بحضور عدد من الضباط، وصرح بأن "التكريم يأتي ضمن مبادرة "نصلكم لنشكركم"، التي تهدف إلى تكريم المتعاونين من الشركاء الخارجيين، وتتجلى آلية تنفيذها في الوصول إلى المكرّمين بأماكن عملهم وتكريمهم بين زملائهم".

وقد أعربت ماي إن بادانا عن شكرها للقيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أن هذا التكريم هو وسام تضعه على صدرها، خاصة وأنه جاء بين زملائها في العمل.

المصدر: وكالات