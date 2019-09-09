داعية مصري شهير: درست حوالي ربع مليون مجلد

أثارت تصريحات عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذكره عدد المجلدات التي درسها.

وكان الجندي يتحدث عن ضرر الشائعات، والحديث بغير علم، وأهمية وحاجة الإنسان إلى التعلم "حتى لو كان نبيا"، واستمرارية عملية التعلم حتى تنتهي حياة الإنسان، وأكد أنه لا محيص عن العلم، مشيرا إلى امتعاضه من بعض "السفهاء" و"المنافقين" و"الجهلة" ممن "يلعبون بنا على السوشيال ميديا، ويقولون كلام غلط".

وفي معرض حديثه صرح الشيخ: "أنا شخصيا، الحمد لله رب العالمين، درست حوالي ربع مليون مجلد، علشان اقعد القعدة دي".

وجاءت التعليقات متنوعة، ما بين من تعامل مع كلمات الشيخ بوصفها مجازا، ومن قال أن رقم "ربع مليون" في حد ذاته هو رقم غير منطقي، حيث يحتاج الإنسان إلى 68 عاما لقراءة هذا العدد، إذا ما كان يقرأ بواقع 10 مجلدات يوميا.

المصدر: يوتيوب+فيسبوك