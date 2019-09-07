الإمارات..إنقاذ مسن يغشى عليه في الطريق (فيديو)

نشرت شرطة أبوظبي اليوم مقطع فيديو لأحد المسنين الذي أغشي عليه مباشرة عقب عبوره الطريق.

ويوضح الفيديو كيف تعامل جمهور المارة معه بإيجابية، واستجابوا للموقف بسرعة وإنسانية. وعادة ما تبث شرطة أبوظبي فيديوهات واقعية من تصوير كاميرات المراقبة في الطرق، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم بالإمارة، بغرض تعزيز الوعي الأمني للمواطنين، وانطلاقا من حرص الشرطة على التأكيد على القيم الإنسانية الأصيلة في المجتمع، واستعدادها الدائم لتلقي مكالمات الطوارئ.

المصدر: البيان