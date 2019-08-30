برنامج بلدية موسكو لإطالة عمر المتقاعدين يزداد شعبية
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أطلقت بلدية موسكو عام 2018 برنامجا اجتماعيا، هدفه الرئيس إطالة عـمر المتقاعد واستمرار نشاطه.
ولذلك فهي تقترح على المسنين عشرات الفعاليات الرياضية، مثل: الجمباز والمشي الإسكندنافي واليوغا والرقصات، إضافة إلى دورات إبداعية في الرسم والغناء والحرف اليدوية، وكذلك دراسة اللغات.
لقد حظي البرنامج بشعبية واسعة جدا بين المتقاعدين في موسكو، حيث يشارك فيه مئات الألوف من النساء والرجال، وتأمل المناطق الروسية الأخرى باقتباس هذه التجربة المفيدة في المستقبل.
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