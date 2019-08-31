وسط الشارع.. شرطي يركل رجلا بوحشية ويقتله على الفور! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق اعتداء وحشيا لشرطي أرجنتيني على مشتبه به، في شارع ببلدة سان كريستوبال، ما أسفر عن مقتل الأخير على الفور.

ويظهر المقطع كيف أقدم الشرطي على ركل مشتبه به في الصدر، قيل أنه كان يحمل سكينا، حيث أسفر الاعتداء الخطير عن وفاة الرجل على الفور. وعلى وقع الحادثة، اعتقلت السلطات الأرجنتينة الشرطي المعتدي ووجهت إليه تهما بالقتل.

المصدر: Live Leak



