 
مباشر

إعلامي مصري مشهور يكشف عن استئصال جزء من عضو بجسمه بعد إصابته بالسرطان (فيديو)

مجتمع

إعلامي مصري مشهور يكشف عن استئصال جزء من عضو بجسمه بعد إصابته بالسرطان (فيديو)
youtube
الإعلامي المصري شريف مدكور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc0o

قال الإعلامي المصري المشهور شريف مدكور، إنه تم استئصال 25 سم من قولونه بعد إصابته بمرض السرطان، حيث تلقى العلاج على يد أطباء مصريين.

إقرأ المزيد
بعد مرض الإعلامي مدكور.. دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى للشامتين
بعد مرض الإعلامي مدكور.. دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى للشامتين

ولفت إلى أنه خضع لـ3 جلسات من العلاج الكيماوي، مشيرا إلى أنه خضع لجلسة كل 3 أسابيع، وكل يوم يأخذ 5 حبيبات كيماوي.

وأوضح أن العلاج الكيماوي مرهق إلى حد ما، مشيرا إلى أن الأعراض بعد العلاج صعبة حيث يشعر بتنميل في الجسم، وعدم الرغبة في الأكل والرغبة في القيء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد