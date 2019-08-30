إعلامي مصري مشهور يكشف عن استئصال جزء من عضو بجسمه بعد إصابته بالسرطان (فيديو)

قال الإعلامي المصري المشهور شريف مدكور، إنه تم استئصال 25 سم من قولونه بعد إصابته بمرض السرطان، حيث تلقى العلاج على يد أطباء مصريين.

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ولفت إلى أنه خضع لـ3 جلسات من العلاج الكيماوي، مشيرا إلى أنه خضع لجلسة كل 3 أسابيع، وكل يوم يأخذ 5 حبيبات كيماوي.

وأوضح أن العلاج الكيماوي مرهق إلى حد ما، مشيرا إلى أن الأعراض بعد العلاج صعبة حيث يشعر بتنميل في الجسم، وعدم الرغبة في الأكل والرغبة في القيء.

المصدر: RT