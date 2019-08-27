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انتحار شاب مصري داخل قسم شرطة بسبب خلاف مع زوجته!

مجتمع

انتحار شاب مصري داخل قسم شرطة بسبب خلاف مع زوجته!
Reuters
صورة أرشيفية
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أقدم شاب مصري على الانتحار داخل قسم شرطة أثناء التحقيق معه في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وألقى الشاب البالغ من العمر 37 عاما، نفسه من الطابق الثالث أثناء عرضه على النيابة لاستجوابه بشأن خلافاته مع زوجته.

وتم نقله إلى مستشفى منوف العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بحسب صحيفة "اليوم السابع". وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

المصدر: اليوم السابع

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