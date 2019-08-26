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مصر.. ضابط شرطة يتسبب في إصابة معلمة بصدمة عصبية

مجتمع

مصر.. ضابط شرطة يتسبب في إصابة معلمة بصدمة عصبية
Globallookpress Wu Huiwo
صورة أرشيفية
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تلقت نقابة المعلمين المصرية بلاغا من النقابة الفرعية بمدينة بورسعيد الساحلية عن اعتداء أحد الضباط على معلمة أثناء مراقبتها في إحدى لجان الثانوية العامة.

وجاء في بيان النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن إحدى المعلمات وتدعى/ سها يوسف الفرا، معلمة التربية الرياضية بمدرسة بورسعيد للبنات، قد كلفت بمراقبة لجنة من لجان الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال بمحافظة الإسماعيلية، حينما اقتحم أحد الضباط المدرسة بصحبة إحدى الطالبات، بذريعة أن المعلمة قد سرقت هاتف الطالبة، محاولا إرغامها على ركوب سيارة الشرطة، وتقييدها بالكلابشات، وهو الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة، ومنع الضابط من اصطحاب المعلمة الزميلة إلا بأمر من النيابة، وبعد انتهاء العمل في نهاية الامتحان، وتم التواصل مع الجهات الرقابية بالإسماعيلية، أبلغت الأخيرة الضابط بالانصراف.

وحينما تلفظ الضابط بألفاظ نابية ، وفقا للبيان، أصيبت المعلمة بحالة عصبية ونفسية لقسوة الألفاظ، مما أدى إلى إصابتها بشبه جلطة، ونقلت إلى المستشفى الأميري ببورسعيد، حيث قام أطباء المستشفى بعمل اللازم لإزالة الجلطة، والتصريح بخروجها مساء اليوم ذاته.

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وذكر البيان أن النقابة الفرعية تواصلت مع مدير أمن الاسماعيلية اللواء، جمال غزالي، الذي قام بالتحقيق مع الضابط، ووعد بمعاقبته ونقله من الإسماعيلية. كما تواصلت النقابة أيضا مع النقيب العام للمعلمين، خلف الزناتي، الذي تواصل مع وزير الداخلية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزير.

ودعت النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد في نهاية بيانها جموع المعلمين إلى الالتفاف والتوحد بعيدا عن المزايدات والاستعراض الإعلامي لإعطاء المثل والقدوة لشموخ وعزة وكرامة المعلم.

المصدر: الوطن

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