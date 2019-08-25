حقق الأمن المغربي بمدينة فاس، شمال البلاد، حلم الطفل إلياس الذي تحدى إعاقته الجسدية وأعرب عن حلمه في أن يعيش لحظات انتماء إلى جهاز الشرطة، بحسبما نقلة موقع "هسبريس"، اليوم الأحد.

وأفادت ولاية أمن فاس بأنها خصصت زيارة للطفل إلياس، البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بعد أن وصلت رغبة الطفل إلياس إلى المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق جمعية "جنات للتنمية" بمدينة فاس.

وتميزت هذه الزيارة التكريمية، وفق موقع "هسبريس"، بتنظيم استقبال رسمي للطفل إلياس وأفراد أسرته من قبل والي أمن فاس والأطر الأمنية بالمدينة، تلقى خلاله هدية عبارة عن زي وظيفي متكامل خاص بجهاز الشرطة، إضافة إلى هدايا رمزية.

كما نظمت في هذه الزيارة أيضا، جولة ميدانية لفائدة الطفل إلياس، شملت قاعة القيادة والتنسيق المحدثة بولاية أمن فاس لتدبير عملية الاستجابة الفورية لنداءات النجدة الصادرة عبر الخط 19، فضلا عن الاطلاع عن قرب على عمل باقي المصالح والوحدات الأمنية بالمدينة.

وقد اختتمت هذه الزيارة بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع مختلف الفرق والمجموعات الميدانية التابعة لولاية أمن فاس.

#مبادرة_مواطنة_لشرطة_القرب



صور توثق لزيارة الطفل إلياس لعدد من مرافق ولاية أمن فاس، واطلاعه على سير عملها وجهودها المبذولة لخدمة أمن المواطنات والمواطنين. pic.twitter.com/78YU8SZUId — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) 22 августа 2019 г.

#ولاية_أمن_فاس تحتفي بالطفل إلياس، الذي يتطلع لمستقبل واعد متغلبا على الإعاقة الجسدية. pic.twitter.com/jNWBUL7IIK — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) 22 августа 2019 г.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي