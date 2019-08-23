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مصور النساء الخفي.. القبض على "منحرف مدريد" متلبسا! (فيديو)

مجتمع

مصور النساء الخفي.. القبض على
pexels.com-Charles
صورة أرشيفية
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ألقت الشرطة، في مدينة مدريد الإسبانية، القبض على رجل يصور النساء (من تحت التنانير) في محطات وحافلات المترو وينشر التسجيلات في موقع إباحي.

واستخدم المتهم الكولومبي، البالغ من العمر 53 عاما، في أعماله الدنيئة كاميرا خفية ثبتها في حقيبة كان يحملها معه ويضعها على الأرض قرب ضحاياه من النساء والفتيات (من بينهن القاصرات)، اللواتي كان يلاحقهن في محطات المترو وعربات قطارات الضواحي، ويصور مقاطع فيديو لما تحت تنانيرهن.

وأثناء تفتيش منزل الكولومبي المنحرف، عثرت الشرطة على كمبيوتر وثلاثة محركات أقراص صلبة تحتوي على مقاطع فيديو وصور المئات من ضحاياه، اللواتي صورهن دون علمهن.

وتتبعت السلطات المختصة أكثر من 283 مقطع فيديو لـ 555 امرأة وفتاة قاصر على موقع إباحي، حيث تمت مشاهدتهن أكثر من مليون مرة.

وألقي القبض على المنحرف متلبسا، عندما كان يصور ضحية جديدة في مترو مدريد. ورفعت 29 من ضحاياه شكاوى إلى الشرطة بهذا الخصوص. ويواجه الرجل تهما بانتهاك الخصوصية والفساد وإساءة معاملة الأطفال ونشر بغاء القاصرين.

المصدر: The Local

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