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ضبط 23 امرأة في دولة خليجية يمارسن أعمالا منافية للأخلاق!

مجتمع

ضبط 23 امرأة في دولة خليجية يمارسن أعمالا منافية للأخلاق!
Reuters
صورة أرشيفية
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ضبطت شرطة محافظة مسقط بسلطنة عمان 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وقال حساب شرطة عُمان السلطانية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إنه جار استكمال باقي الإجراءات القانونية، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وحيثياتها.

المصدر: RT

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