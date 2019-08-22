ضبط 23 امرأة في دولة خليجية يمارسن أعمالا منافية للأخلاق!

ضبطت شرطة محافظة مسقط بسلطنة عمان 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وقال حساب شرطة عُمان السلطانية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إنه جار استكمال باقي الإجراءات القانونية، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وحيثياتها.

نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم عملية ضبط لعدد ٢٣ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 22, 2019

المصدر: RT