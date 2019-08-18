بعد سعي الشرطة الكندية وراءه.. مغني راب يفر إلى الجزائر (صور)

أكدت وسائل إعلام كندية، أن مغني الراب الحامل للجنسية الجزائرية، سمير سليماني، والمعروف باسم "إنيما"، فر إلى الجزائر، هربا من شرطة مدينة تورنتو.

وأفاد موقع "راديو كندا" بأنه يجري البحث عن "إنيما" بعد أن أطلق النار على رجل في تورنتو يوم 16 يونيو المنصرم.

ويواجه المغني اتهامات تتعلق بالاعتداء وحيازة أسلحة نارية بعد أن قام بإطلاق النار على ضحيته، الذي أصيب بجروح خطيرة إثر شجار بينهما.

من جهته، قال مدير أعمال المغني، إن سليماني واجه بعض المشاكل اضطرته إلى مغادرة كندا، وهو يستعد لإصدار أغنية جديدة قريبا.

ووصف "راديو كندا" سليماني بأنه "أحد أشهر مغني الراب في مقاطعة كيبيك"، كما أن كلمات أغانيه تتناول مواضيع عالم الإجرام والمخدرات.

المصدر: وسائل إعلام كندية