كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، والتحدي الذي خاضته في مواجهته إلى أن تغلبت عليه.

وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، رسالة مطولة استهدفت من خلالها بث روح الأمل في نفوس المصابين بالسرطان، بإمكانية التغلب عليه كما فعلت هي، بعد أن رفضت الاستسلام للمرض.

وقالت: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في أسبوع واحد، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدي مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".

وأضافت: "علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة!، البعض يعرف أنني أصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية!".

وتابعت، "للأسف سرطان يا بسمة، الجملة دي سمعتها من الدكتور بتاعي بعد الكشف والتحاليل، لقيته بيقولهالي عشان ألاقي نفسي فِي لحظة وبدون تفكير بقول (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها)، قعدت أرددها بشكل فاجأني أنا شخصيا".

وأشارت في سياق حديثها عن تجربتها مع المرض: "كنت أخرج من غير باروكة ألاقي المقربين مني بيزعقوا ويقولولي لا، خايفين عليا من نظرة شفقة أو حسرة أو تشفي، كنت بقول لا، لو دي نقطة ضعف، لو البعض هيشوفها كده، فأنا ما قدميش غير المواجهة يا أما هتاكل فيا وتقضي علي".

وتذكرت الإعلامية المصرية، رد فعلها عقب مرحلة تعافيها من المرض قائلة: "بعد ما خفيت الحمد لله كنت طول الوقت أقول ياااه، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي".

المصدر: المصريون