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سياح يصابون بالرعب على جسر زجاجي شاهق! (فيديو)

مجتمع

سياح يصابون بالرعب على جسر زجاجي شاهق! (فيديو)
YouTube: TheMiyaworld
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق الرعب الذي يصيب بعض السياح عند زيارتهم جسر Zhangjiajie الزجاجي في الصين، المشروع الإنشائي الشاهق الذي قل مثيله في العالم.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين عبر المشاهدون عن تعاطفهم مع السياح المذعورين، إذ أكدوا أن تجربة السير على الجسر الزجاجي ليست بالأمر السهل أبدا.

المصدر: Live Leak

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