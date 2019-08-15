محكمة إماراتية تغرم مشرفة في مدرسة بـ10 آلاف درهم

قضت محكمة الشارقة في الإمارات بتغريم مشرفة في إحدى المدارس الخاصة، 10 آلاف درهم، بعد تصرف أقدمت عليه مع أحد الطلاب.

ووجهت محكمة جنح الشارقة اليوم الأربعاء، إلى المشرفة تهمة "تعريض حياة طالب (لم يتم الـ15 من عمره) للخطر"، بأن جردته من حذائه، وتركته يمشي حافيا وقت الظهيرة، ما عرض قدم الطالب للأذى، كما وجهت لها تهمة "ممارسة فعل عنيف أخل بكرامة الطالب، وعمل ينطوي على قسوة، من شأنه التأثير في توازنه العاطفي والنفسي والعقلي والأخلاقي في المؤسسة التعليمية التي تعمل فيها".

وتعود تفاصيل القضية، وفقا لتحقيقات النيابة العامة، إلى التاسع من مايو العام الماضي، عندما أبلغ والد الطالب الشرطة بتعرض ابنه للإساءة من المتهمة، التي تعمل مشرفة في قسم البنين بمدرسته، قائلا إنها أجبرته على خلع حذائه، وحضور الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي حافيا بين زملائه، بل المشي وقت الظهر من دون حذاء.

وأضاف أن ابنه ذهب إلى المشرفة بعد انتهاء الحصة ليأخذ حذاءه، إلا أنها طردته ونهرته، فمشى إلى حافلة المدرسة حافيا.

المصدر: الإمارات اليوم