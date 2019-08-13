"المليونير الراقص" يرد على منتقديه بفيديو قلب فيه الموازين

بعد الجدل الذي أثاره فيديو للمليونير الإيطالي الشهير والموسيقي، جيانلوكا فاتشي، وهو يرقص مع فتيات شبه عاريات ويضربهن على أجسادهن، نشر فاتشي أمس الاثنين فيديو جديدا كرد على منتقديه.

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والفيديو الجديد لم يقل جرأة عن سابقه، حيث ظهر فيه المليونير الراقص وهو يرتدي لباسا نسائيا فاضحا، بينما ارتدت الفتيات لباسا رجاليا وقمن بضربه بشكل مبتذل.

وقام فاتشي البالغ من العمر 52 عاما بحركات وإيحاءات أثناء رقصه، في رد واضح على الأشخاص الذين انتقدوه لما قام به في الفيديو السابق، وقالوا إنه لم يحترم النساء وكرامتهن.

ففي الفيديو السابق ظهر المليونير الراقص، الذي اشتهر بنشره عبر "إنستغرام" صور حياة البذخ التي يعيشها، ظهر وهو يرقص وسط مجموعة من الفتيات شبه العاريات على متن يخت في عرض البحر.

وفي بداية الفيديو قام بضرب الفتيات الموجودات معه أثناء نومهن على بطونهن، لينهضن وينضممن إليه في رقصة مثيرة، الأمر الذي أثار سخطا في صفوف المدافعين عن حقوق النساء.

المصدر: RT