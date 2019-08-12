"التمييز الجنسي".. طفلة تقاضي مؤسسة موسيقية عريقة في برلين

اتهمت جوقة موسيقية ألمانية للذكور، عمرها 5 قرون، بممارسة "التمييز الجنسي"،لعدم قبولها انضمام طفلة عمرها 9 سنوات.

ورفعت والدة الطفلة دعوى قضائية ضد أعرق مؤسسة موسيقية في العاصمة الألمانية، برلين، بسبب "عدم تبنيها واقع العالم الحديث"، وأضافت السيدة أن معايير القبول على أساس الجنس في "جوقة الدولة والكاتدرائية- برلين"، تنتهك دستور ألمانيا.

ويذكر أن الجوقة العريقة لم تضم إلى صفوفها أي إناث، منذ تاريخ تأسيسها قبل 554 عاما، إلا أن لها جوقة موازية خصصت للإناث فقط، يمكن للطفلة الصغيرة الانضمام إليها.

وتصر الأم على أن جوقة الإناث ليست بالمكانة الفنية والتاريخية لـ "جوقة الدولة والكاتدرائية"، التي اشتهرت على نحو خاص بفضل المؤلف الموسيقي من العصر الرومانسي، فيليكس مندلسون. كما حثت الأم -التي لم يكشف عن هويتها- الحكومة إلى "التدخل وتصحيح الوضع".

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وفي أول رد رسمي من الفرقة التاريخية، أعلنت إدارتها أن قرار رفض انضمام الطفلة ليس مرتبطا "على الأغلب" بجنسها، وأضافت أن الطفلة كانت ستقبل لو أظهرت "موهبة وحافزا غير عادي".

كما شرحت إدارة الفرقة في رسالة بعثتها إلى القضاء الألماني، أن لجوقتي الذكور والإناث أصواتا جماعية مختلفة، تبعا لـ "أسباب تشريحية"، وأكدت أنها تمتلك الحق في رفض من تريد استنادا إلى "أسس الحرية الفنية".

المصدر: RT